Світові мільярдери «досягли успіху» під час пандемії коронавірусу COVID-19, збільшивши свої і без того величезні статки до рекордного рівня у 10,2 трильйона доларів. Звіт швейцарського банку UBS показав, що мільярдери примножили свої статки більш ніж на чверть (27,5%) у розпал коронавірусної кризи з квітня по липень, у той час як десятки мільйонів людей в усьому світі втратили роботу або щосили намагалися вижити, покладаючись тільки на державну фінансову допомогу, зазначає Guardian.

UBS повідомив, що багатство мільярдерів досягло нового максимуму, перевершивши попередній рекорд у 8,9 трильйона доларів зафіксований у кінці 2017 року. Кількість мільярдерів також досягла нового максимуму – 2189, у порівнянні з 2158 зафіксованим у 2017 році. Протягом трьох років мільярдерів у світі стало на 31 більше.

У звіті йдеться про те, що багатії в основному отримували вигоду через зростання котирувань їхніх компаній на світових фондових ринках під час глобальних обмежень у березні і квітні 2020 року, коли багато клієнтів вдавалися в основному до онлайн-покупок і послуг. Акції деяких технологічних компаній, які належать мільярдерам, дуже різко зросли в ціні.

Люк Хільярд, виконавчий директор аналітичного центру High Pay Center, заявив, що надмірна концентрація багатства є «згубним явищем з моральної точки зору, воно також є руйнівним з економічної і соціальної точок зору». «Багатство мільярдера – це стан, який практично неможливо витратити навіть за кілька життів в абсолютній розкоші», – сказав Хільярд, додавши, що результати звіту UBS, вказують на те, що надбагаті стають ще багатшими, а це є ознакою того, що капіталізм працює не так, як повинен.

Як відзначають експерти, нинішні надбагаті люди в світі мають найбільшу концентрацію багатства з часів «позолоченого століття» в США на рубежі 20-го століття, коли такі сім'ї, як Карнегі, Рокфеллери і Вандербільти, контролювали величезні статки.

На думку одного з укладачів звіту, аналітика UBS Йозефа Штадлера, величезний розрив нерівності між багатими і бідними може призвести до «удару у відповідь». «Ми знаходимося на переломному етапі, – сказав Штадлер. – Концентрація багатства така ж, як в 1905 році, і це турбує мільярдерів. Проблема полягає у впливі відсотка на відсотки, яке збільшує великі гроші, і питання в тому, наскільки це стійко і в який момент суспільство втрутиться і завдасть удару у відповідь?».

За оцінками фінансових аналітиків, найбагатшою людиною на планеті є Джефф Безос, засновник і виконавчий директор Amazon, зі статком у 189 мільярдів доларів. Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, статки Безоса в цьому році зросли на 74 мільярди доларів через різке зростання вартості акцій Amazon в міру того, як все більше людей зверталися в компанію за онлайн-покупками під час пандемії. Ілон Маск, засновник компанії з виробництва електромобілів Tesla, в цьому році заробив найбільше грошей серед багатіїв: його статки збільшилися на 76 мільярдів доларів до 103 мільярдів доларів.

В UBS заявили, що багато мільярдерів щедро пожертвували частину своїх статків, щоб допомогти владі в боротьбі з коронавірусною інфекцією і полегшити фінансові наслідки ізоляції для простих сімей.

З березня по червень 2020 року 209 мільярдерів надали допомогу еквівалентну 7,2 мільярда доларів, йдеться у звіті. У США 98 мільярдерів пожертвували в цілому 4,5 мільярда доларів, в Китаї 12 мільярдерів виділили 679 мільйонів доларів, а в Австралії всього два мільярдери пожертвували 324 мільйони доларів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»