Юлія Свириденко провела нараду з підготовки до весняних паводків за участю віцепрем’єр­міністра з відновлення — міністра розвитку громад та територій, міністра внутрішніх справ, міністра соціальної політики, сім’ї та єдності та голови ДСНС. За прогнозами, у центральних областях початок паводків очікують із кінця березня. Складнішою ситуація може бути в Карпатському регіоні та на Одещині.

В усіх областях працюють ситуаційні центри. Забезпечено постійний обмін інформацією між обласними військовими адміністраціями та ДСНС, а також цілодобовий моніторинг гідрологічної обстановки. Очільниця уряду доручила ДСНС спільно з керівниками ОВА сформувати резерви необхідної техніки, пального та обладнання для оперативного реагування і ліквідації можливих наслідків паводків.