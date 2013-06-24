Цивільна інфраструктура України, зокрема медичні заклади, перебувають під постійною загрозою обстрілів, особливо на прифронтових територіях. В таких умовах надзвичайно важливо забезпечити безперебійну роботу лікарень та їхню готовність до роботи у надзвичайних ситуаціях. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У межах підготовки до роботи в умовах потенційної енергетичної нестабільності 6 жовтня у Міністерстві охорони здоров’я відбулася селекторна нарада під головуванням Міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

До зустрічі також долучилися заступники Міністра Ігор Копач та Ігор Кузін, представники Чернігівської та Сумської обласних військових адміністрацій, керівники департаментів охорони здоров’я, Центрів контролю та профілактики хвороб, а також очільники медичних закладів регіонів.

У ході зустрічі обговорили рівень готовності медичних закладів до роботи в опалювальний період за умов можливих перебоїв з теплом та електроенергією.

“Наше завдання — забезпечити безперервну роботу медичних закладів за будь-яких умов. Координуємося разом із обласними військовими адміністраціями, медичними закладами та профільними службами, щоб лікарні мали необхідні ресурси для автономної роботи — резервні джерела живлення, пальне, чіткі алгоритми реагування у разі надзвичайних ситуацій”, — сказав Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

У цьому контексті особливу увагу приділили забезпеченню лікарень генераторами, пальним, автономними джерелами тепла й води.

Зокрема, у Чернігівській області з 18 вересня по 6 жовтня перевірено готовність 25 медичних закладів. Усі вони забезпечені генераторами: загалом їх 229, з яких 137 вже підключені до систем життєзабезпечення. Сонячні електростанції вже працюють у 16 лікарнях, ще 14 медзакладів потребують встановлення альтернативних джерел живлення.

Окрему увагу приділили наявності автономних систем опалення в регіоні. Станом на зараз 15 лікарень мають автономні котельні (всього 25 джерел), а ще три заклади потребують додаткового автономного теплопостачання.

Також 8 медичних установ мають свердловини, які забезпечують автономне водопостачання, ще дев’ять потребують облаштування таких джерел.

У Сумській області перевірено 24 медзаклади, включно з обласним центром екстреної медичної допомоги та Центром контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ). Наразі у цих закладах нараховується 193 генератори. Із них 95 уже підключені до систем життєзабезпечення та можуть забезпечити роботу установ у разі знеструмлення.

Сонячні електростанції функціонують у 9 медичних закладах. Ще 4 установи мають технічну можливість для встановлення таких джерел живлення.

Автономними джерелами тепла забезпечені 22 лікарні, загалом їх налічується 30 одиниць.

Крім цього, у 7 медичних закладах облаштовано свердловини для забезпечення водопостачання у разі перебоїв з централізованим постачанням води.

Разом з цим учасники обговорили необхідність чіткої маршрутизації пацієнтів у разі аварійного знеструмлення лікарень, додаткового підсилення бригад екстреної медичної допомоги, а також створення резерву великих генераторів, які можна було б передавати лікарням у критичні моменти.

МОЗ України продовжує координацію з регіонами для забезпечення безперервної підготовки до опалювального сезону навіть у складних безпекових умовах. Пріоритетом залишається готовність кожного медичного закладу, зокрема в найвразливіших громадах, до стабільної роботи в надзвичайних ситуаціях.

