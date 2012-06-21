Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Програма розвитку ООН має 11 міжнародних донорів-партнерів та співпрацює з понад 30 спільнотами у Луганській та Донецькій областях. Постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева зазначила, що ПРООН і надалі співпрацюватиме з адміністраціями задля відновлення сходу України, розбудови миру і покращення умов життя людей, які постраждали від воєнного конфлікту.
«Ми розуміємо, що в цьому складному економічному стані підтримка міжнародних партнерів вкрай необхідна», – зазначив голова Луганської ОДА Віталій Комарницький.
І повідомив, що особисто поспілкувався з пані Дафіною Ґерчевою щодо гольф-машин для КПВВ «Станиці Луганської» для більш зручнішого перевезення пасажирів на відрізку дороги у 820 метрів, оскільки соціальний автобус через свої габарити має незручності, коли розвертається.