У приміщенні Вінницької облдержадміністрації вручили сертифікати 34 переможцям обласного конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців. На розвиток власної справи кожен отримає від 20 до 70 тисяч гривень залежно від проєкту. Грантові кошти з обласного бюджету надають безповоротно, на рахунок вони надійдуть протягом місяця.
«Це конкурс для тих, хто хоче розвивати власний бізнес, хто не зареєстрований приватним підприємцем або зареєстрований максимум 2 роки. Мають право подавати свої проєкти і громадські організації чи ТОВ. Конкурс тривав 4 місяці, учасники розробляли бізнес-плани та визначали їхню рентабельність. Для цього організували спеціальне навчання, по завершенні якого кожен учасник презентував свій бізнес-план перед комісією, яка відповідно до критеріїв конкурсу визначила переможців. Вона детально розглядала кожен проєкт, його економічну обґрунтованість, доцільність, фактори впливу на розвиток громад і попит», — зазначив директор департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації Володимир Мережко.
Обласний конкурс проводять третій рік поспіль, і щоразу кількість учасників збільшується, а сума фінансування зростає. Якщо бюджет першого конкурсу становив 300 тисяч гривень і тоді надійшло майже 30 заявок, то цьогоріч бюджет зріс до 1,5 мільйона і подали 140 проєктів. Організатори переконані, що в подальшому збільшуватиметься і фонд конкурсу, і кількість його учасників, адже це на користь як підприємцям, так і економіці регіону.