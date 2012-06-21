Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Голова «Українського об’єднання лізингодавців» Марина Масіч та голова «Українського союзу промисловців та підприємців» Анатолій Кінах звернулися з відкритим листом до Президента Україні Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, де зазначають про шалений тиск фіскальних органів на підприємців внаслідок застосування окремих положень Податкового кодексу України (ПКУ) та Порядку обліку платників податків та зборів.
Вони зазначають, що згідно з цими документами збільшилися вдвічі безпідставні штрафи та поширилася сумнівна практика Державної податкової служби щодо блокування податкових накладних з будь-яких причин.
Це змушує підприємців проводити тотальну дублюючу звітність.
Окрім цього, як пишуть автори листа, чинне законодавство не містить такого поняття, як «об’єкти, які пов’язані з об’єктом оподаткування». Все це призводить до того, що така дефініція є оціночною та корупційномісткою.
Також непорозуміння виникають із приводу тлумачення типів об’єктів оподаткування, які містяться у Довіднику типів об’єктів оподаткування. Слід додати, що такий порядок є рекомендованим.
Цей документ містить такі терміни, приміром, як «Бочка», «Стіл» тощо, що може означати, що платники податків повинні повідомляти різного роду контролюючі органи про меблі, комп’ютерну техніку тощо. Тобто такі речі можуть стати об’єктом оподаткування.
Все це, як зазначається у листі, просто доходить до абсурду та того, що податкові органи можуть тлумачити такі речі, як їм буде завгодно.