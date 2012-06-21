Фахівці Сумської обласної служби зайнятості удосконалюють співпрацю з роботодавцями, аби кожен безробітний знайшов собі потрібну вакансію. З початку року за сприяння центрів зайнятості працевлаштовано 14,5 тисячі громадян, причому половина з них — ще до отримання статусу безробітного. Порівняно з відповідним минулорічним періодом кількість роботодавців зросла на 6 відсотків — загалом 4,2 тисячі. На два відсотка побільшало вакансій у базі даних — понад 20 тисяч.
Особливо помітно покращилася ситуація у віддалених Ямпільському та Середино-Будському районах, де вибір робочих місць зріс майже на третину. Найбільше прийняли до своїх трудових колективів у таких галузях, як сільськогосподарська, лісова, рибна, переробна, а також оптова і роздрібна торгівля, ремонтний сервіс.
Як наголошує директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, один із дієвих важелів на сьогоднішньому ринку праці — працевлаштування безробітних на нові робочі місця з компенсацією роботодавцю єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. За такою формулою впродовж першого півріччя роботу одержали 266 громадян, з яких 78 недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, а 188 влилися у колективи — суб’єкти малого підприємництва у пріоритетних видах економічної діяльності. Загальна компенсаційна сума становить майже 2,6 мільйона гривень.
До слова, останнім часом роботодавці активно використовують цю надану державою можливість, чим не тільки підтримують безробітних, а й розвивають власне виробництво, збільшують відрахування до бюджетів різних рівнів.