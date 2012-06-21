У Міжнародному валютному фонді (МВФ) не бачать підстав для підвищення рівня мінімальної заробітної плати в країні. Про це заявив представник організації Йоста Люнгман.
Представник МВФ вважає, що Україні вдалося домогтися певних результатів за останні роки. «Відновлення фіскальної дисципліни в 2016-17 роках і поступове скорочення держборгу були суттєвими досягненнями в контексті програми реформ, які підтримуються МВФ»,– сказав Люнгман.
В організації також повідомили про неприпустимість підвищення мінімального рівня заробітної плати.
«Ми стурбовані зростанням витратного тиску на тлі занадто оптимістичних, на наше переконання, прогнозів дохідної частини бюджету. З огляду на це, ми не бачимо фіскального простору для збільшення бюджетних витрат у 2018 році»,– заявив представник МВФ.
Як повідомив сьогодні прем’єр Гройман, державний борг України становить 60 млрд доларів. На його обслуговування цього року з бюджету виділяється близько 5 млрд доларів.
Натомість, Кабінет Міністрів України в середині травня прийме рішення щодо підвищення мінімальної зарплати до 4200 грн. Про це розповів віце-прем'єр-міністр Павло Розенко журналістам, передають «Українські новини».
За словами міністра, наразі збирається вся необхідна стратегічна інформація. Вона стосується стану виконаного державного бюджету з всіх надходжень і економічної ситуації в Україні за підсумками першого кварталу.
На думку Розенка, вся необхідна інформація буде готова до середини травня. У цей період уряд озвучить свою позицію щодо підвищення «мінімалки».
Віце-прем'єр зазначив, що його особиста позиція — підвищення має відбутися.