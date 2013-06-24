Команда Міністерства розвитку громад та територій за цей час реалізувала багато ключових рішень, спрямованих на підтримку прифронтових регіонів, розвиток економіки, модернізацію інфраструктури та відновлення житла.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба розповів про результати.

«За ці 100 днів наша команда запровадила інструменти підтримки для людей на прифронтових територіях, посилила економічну активність громад і продовжує масштабувати відновлення житла, інфраструктури, соціальної сфери. Уряд працює над тим, щоб кожна громада почувалася захищеною і мала можливості для розвитку навіть в умовах війни.

Важливо, що постійно працюємо над сталим проходженням зими, попри намагання ворога зірвати опалювальний сезон. Створюємо резерви, модернізуємо обладнання, координуємось з усіма відповідальними міністерствами, службами, органами місцевого самоврядування та регіонами.

Захист критичної інфраструктури — постійний пріоритет. Посилюємо оборону енергетичних об’єктів, транспортних вузлів, систем водо- і теплопостачання. Проходимо виклики разом із громадами», — наголосив Олексій Кулеба.

Люди, які проживають на територіях, близьких до зони проведення бойових дій, залишаються у фокусі державної політики. Саме для цього створили відповідну програму, що спрямована на підтримку жителів, місцевого бізнесу та соціальної сфери.

Вона охоплює 238 громад, де проживає 6,6 млн людей. Із них 3,7 млн — це найбільш вразливі категорії населення.

У межах програми масштабували «єОселю» для внутрішньо переміщених осіб. Механізм передбачає відшкодування 70% першого внеску за іпотекою (з авансом не більш як 30% вартості житла), 70% компенсації щомісячних платежів протягом першого року кредитування (але не більш ніж 150 тис. грн загального річного платежу) та 40 тис. грн на відшкодування супутніх витрат у разі оформлення іпотеки — комісій, зборів і страхових платежів. Майже 500 родин уже подали заявки на іпотеку.

Жителі прифронтових територій з 1 жовтня отримують додаткові кошти на оплату електроенергії, які автоматично нараховуються разом із субсидіями та пільгами і розраховуються за нормою 100 кВт·год на кожну людину (але не більш ніж 300 кВт·год на сім’ю).

Також домогосподарства одержали 19 400 грн допомоги для закупівлі твердого палива на зиму.

Приблизно 700 тисяч учнів у прифронтових регіонах отримують безоплатне харчування у школах. А 25 тисяч учителів одержали доплату 4000 грн.

Для прифронтових вишів спрямовано додаткове фінансування — 330 млн грн надали університетам Запорізької, Миколаївської, Сумської та Харківської областей.

20 університетів, які постраждали внаслідок збройної агресії рф, отримали фінансування 264,6 млн грн для відновлення. Там відновлять освітній процес для 142 тисяч студентів і майже 29 тисяч працівників ЗВО.

Уряд посилив підтримку медзакладів, які працюють у небезпечних умовах. Прифронтові лікарні отримуватимуть підвищену оплату за кожного працівника. Принципово, щоб додаткові кошти справді йшли на зростання заробітних плат медиків.

Програма також охоплює підтримку місцевого бізнесу. Критично важливі підприємства, які розташовані та працюють на прифронтових територіях, можуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників. Це дає змогу підтримати бізнес, що продовжує працювати в найскладніших умовах.

Аграрії отримають бюджетну субсидію — 1000 грн на 1 га засіяних угідь. Також стартували грантові програми на створення та розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства і тепличного господарства — до 400 тис. грн за гектар, незалежно від виду культури.

Днями впровадили механізм компенсації військових ризиків для бізнесу з прифронтових громад. Підприємства з територій підвищеного ризику зможуть отримати до 10 млн грн компенсації за пошкоджене чи знищене майно внаслідок атак.

Завершили будівництво Миколаївського водогону. Уперше з 2022 року у Миколаєві запрацювало централізоване постачання прісної води.

Три роки тому росіяни підірвали ключовий магістральний водогін на Миколаївщині, понад пів мільйона жителів залишилися без постійного водопостачання. Менш ніж за рік ми побудували новий водогін — надскладний інфраструктурний проєкт. Нині прісна вода вже надходить до споживачів.

Також завдяки якісній експертизі Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України зменшило вартість проєкту з 8,7 млрд грн до 6,3 млрд грн, що дало змогу спрямувати ці кошти на будівництво водогонів в інших областях.

Добудували першу євроколію та відкрили нові маршрути до європейських країн.

Ми вперше в сучасній історії України збудували з нуля 22 км євроколії стандарту 1435 мм між Чопом та Ужгородом. Ужгород став першим обласним центром із прямим залізничним сполученням із країнами Європейського Союзу. Уже з вересня курсують поїзди до Братислави, Кошиць, Будапешта й Відня.

Запустили новий маршрут Київ — Бухарест. Новий поїзд курсує щодня за маршрутом через Вінницю, Жмеринку, Могилів-Подільський. Прикордонний контроль відбуватиметься у містах Велчинець та Унгени. Потяг прибуває на головний вокзал столиці Румунії — Gara de Nord.

Попри обстріли та цілеспрямовані удари рф, Укрзалізниця перевезла за 100 днів 8 млн пасажирів, евакуювала 4,5 тисячі пасажирів з прифронтових громад.

Загалом до небезпечних регіонів здійснила понад чотири тисячі рейсів.

Дали старт першому публічно-приватному проєкту в порту Чорноморськ.

Це найбільший інвестиційний проєкт у портовій галузі за всі роки незалежності. До нього увійшли Перший та Контейнерний термінали порту.

Проєкт дає понад 1,1 мільярда доларів надходжень до бюджетів протягом 40 років і створює більш як тисячу робочих місць із гарантіями для людей.

Сотні мільйонів доларів інвестицій підуть на модернізацію причалів та обладнання.

Для громади Чорноморська проєкт формує стабільність і нові можливості. Для держави — відновлює контейнерні перевезення. Через три роки перевалка може зрости до 250 тисяч TEU на рік, а далі повернутися до довоєнного рівня — понад пів мільйона TEU. Порт працюватиме на рівні провідних європейських хабів.

Уже зараз працює конкурсна комісія, готують документацію за участю IFC, ЄБРР та провідних консультантів. Конкурс буде оголошено на початку листопада.

Продовжили транспортний безвіз із ЄС до березня 2027 року.

Це одна з найважливіших подій для галузі вантажних перевезень та експорту України автомобільним транспортом.

Це означає, що українські і європейські перевізники й надалі зможуть працювати без спеціальних дозволів для двосторонніх і транзитних рейсів. Так ми зберігаємо стабільність експорту, що забезпечує мільярди гривень у бюджет, гарантуємо можливість безперешкодного імпорту критично важливих товарів.

За час транспортного безвізу автомобільний експорт та імпорт зросли на десятки відсотків. Це прямий результат того, що наша економіка отримала нові можливості, а бізнес — свободу працювати з країнами ЄС. Питома вага торгівлі між Україною та ЄС автомобільним транспортом зросла майже на 55%.

Масштабували програму «єВідновлення».

За 100 днів понад 15 тисяч родин отримали компенсації та сертифікати за пошкоджене або знищене житло. Усього за весь період роботи програми понад 143 тисяч сімей одержали компенсації на ремонт чи купівлю нових осель, загальна сума — майже 50 млрд грн.

Запровадили «єВідновлення» для ВПО з тимчасово окупованих територій. На першому етапі підтримку одержать родини, де є учасник бойових дій або людина з інвалідністю внаслідок війни. Вони отримають житлові ваучери на суму 2 млн грн.

Це старт програми, і вже триває робота з міжнародними партнерами для залучення додаткових ресурсів, щоб усі родини з ТОТ мали компенсації. Перші заявки можна буде подавати вже з 1 грудня.

Удосконалили дистанційне обстеження на територіях активних та можливих бойових дій. Тепер комісії можуть використовувати супутникові знімки, які надає Державне космічне агентство України, щоб підтвердити факт знищення будівель.

Також стали простішими технічні вимоги до фото- та відеоматеріалів, що слугують доказами руйнування через агресію рф.

Ці оновлення розширюють інструменти роботи фахівців і дають можливість фіксувати збитки навіть тоді, коли доступ до пошкодженого житла небезпечний або повністю заблокований.

Розвиваємо проєкти відновлення.

Завершили конкурс на фінансування проєктів відновлення у громадах з Державного фонду регіонального розвитку. Відібрано 48 проєктів на 1 мільярд гривень. Здебільшого це будівництво укриттів, реконструкція закладів охорони здоров’я, шкіл та садочків.

Найбільше проєктів у громадах Харківської, Херсонської, Київської та Львівської областей.

Відновили 191 пошкоджений багатоквартирний будинок за програмою «Віднови дім» Фонду енергоефективності. Це приблизно 18 тисяч родин, які повернулися у свої домівки.

Розпочали нове «зелене» відновлення для 107 багатоквартирних будинків за цією самою програмою.

Також дали старт програмі безкоштовних сонячних панелей для шкіл на 16,5 млн євро.

Розпочали конкурс серед громад у межах проєкту «Програма відновлення ІІІ».

Громади можуть отримати кошти на реалізацію проєктів розвитку. Пріоритет — будівництво укриттів, житла для ВПО, створення систем опалення, водопостачання, водовідведення та мереж розподіленої генерації, будівництво медичних та освітніх закладів, створення безбар’єрних маршрутів, фабрик-кухонь, центрів безпеки. Бюджет становить 100 млн євро, які надає Європейський інвестиційний банк.

Триває комплексне відновлення громад. Це підхід, що формується для всієї країни: відновлювати не тільки окремі об’єкти, а цілі середовища, де комфортно жити, працювати та розвиватися.

Один із прикладів комплексного відновлення — селище Бородянка, де було пошкоджено 825 житлових будинків. Уже відновлено понад 600 об’єктів, і люди повертаються до своїх осель.

Там на відбудованих багатоповерхівках встановлюємо сонячні панелі, які роблять будинок частково автономним, реалізуємо проєкт безбар’єрних маршрутів «Рух без бар’єрів», упроваджуємо електронний квиток, тестуємо покриття 5G.

Меморіалізація — також частина відновлення: у населеному пункті з’являються простори, які зберігають пам’ять про події 2022 року і людей, які загинули під час окупації.

У жовтні почалося будівництво двох нових багатоповерхівок замість зруйнованих ворогом. Їх будують за сучасними принципами: енергоефективно, з укриттями та безбар’єрними рішеннями.

Також буде замінено 10 кілометрів мереж водопостачання і каналізації. Після оновлення вони працюватимуть з новими лічильниками, які дадуть змогу відстежувати споживання онлайн.

Комплексне відновлення триває й у селах Посад-Покровське на Херсонщині та Ягідне на Чернігівщині.

Джерело:

Міністерство розвитку громад та територій