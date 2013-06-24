Прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом з першою леді Оленою Зеленською, міністрами освіти і науки Оксеном Лісовим, охорони здоров’я Віктором Ляшком та у справах ветеранів Наталією Калмиковою взяла участь у розширеному засіданні Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я.

Урядовці та перша леді оглянули інфраструктуру підтримки психічного здоров’я на Київщині. Зокрема, побачили, що роблять у регіоні для підтримки людей різних категорій: простір психоемоційного розвантаження для школярів у Білогородському ліцеї №1, послуги консультування психологів для ветеранів у центрі Veteran Space Irpin, психосоціальні послуги на первинній ланці медичної допомоги у Бучанському центрі первинної медико-санітарної допомоги.

«Ми вже бачимо великий рух у царині послуг психологічного здоров’я, на яку донедавна звертали недостатньо уваги. Дякую Олені Зеленській за ініціативу Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» і системну роботу над проєктами в цій сфері», — зазначила Юлія Свириденко.

Вона наголосила, усі ці послуги мають працювати комплексно і масштабуватися: «Вдячна учасникам Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я, яка вже займається цими питаннями».

Глава уряду додала, що наступне засідання координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я буде присвячене темі ментального здоров’я у секторі безпеки та оборони — серед військових, ветеранів та звільнених з полону.

«Наше завдання — підтримка наших людей, щоб питання «Ти як?» стало нормою, а доступ до послуг з підтримки ментального здоров’я був простим і зрозумілим», — резюмувала Прем’єр-міністр.

Дружина Президента разом із Прем’єр-міністром, урядовцями й начальником Київської ОВА Миколою Калашником відвідала Білогородський ліцей і взяла участь в «Уроці щастя». Це заняття із соціально-емоційних навичок, основа якого — американський курс well-being.

Білогородський ліцей — один із 24 закладів в Україні, де реалізують пілотний проєкт щодо нових підходів до роботи психологічної служби в системі освіти.

«Мета уроку — розвиток навичок саморегуляціі емоціи, стресостіикості, подолання конфліктів, побудови стосунків, розвиток уміння любити, співчувати, бути вільним, справжнім, навчання усвідомлення своїх цінностей, емоційних потреб, розуміння себе та інших», — сказала перша леді.

Юлія Свириденко, Олена Зеленська разом з міністрами, заступницею керівника Офісу Президента Іриною Верещук і головою Координаційного центру з психічного здоров’я Кабміну Оксаною Збітнєвою відвідала ветеранський простір Veteran Space Irpin.

Тут поєднують юридичні консультації та підтримку в розвитку власної справи зі спільним спортивним і культурним дозвіллям та психологічною допомогою.

Перша леді разом з урядовцями побувала також у Бучанському центрі первинної медико-санітарної допомоги. В усіх його 14 амбулаторіях уже доступна підтримка ментального здоров’я. Її надають сімейні лікарі, які для цього пройшли навчання за програмою mhGAP.

«Ще ніколи в українській практиці така підтримка не була настільки близько до людей — не в далеких кабінетах, а за місцем проживання, у фахівця, якого давно знають, якому довіряють», — зазначила Олена Зеленська.

В Україні також працюють 130 центрів ментального здоров’я та 287 центрів життєстійкості, де послуга із психічного здоров’я безкоштовна для кожного.

Перша леді акцентувала, що, згідно з дослідженням, яке провели «Ти як?» та ЮНІСЕФ, 47% українців живуть у постійному стресі, 40% дітей мають ознаки ПТСР.

«Фактично кожен другий, із ким ми зустрічаємося щодня, потребує допомоги й підтримки, навіть якщо про це ніколи не скаже», — зауважила дружина Президента.

Тому, за словами першої леді, такий важливий розвиток доступної послуги з ментального здоров’я на всіх рівнях.

«Те саме дослідження показує, що 57% дітей і 64% дорослих краще справляються зі стресом, коли мають хобі та коло спілкування, де можна всім ділитися. Тому програма «Ти як?» підтримує молодіжні центри, бібліотеки, будинки культури, театри, місця, де можна займатися спільною справою», — додала Олена Зеленська.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ