Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Державний бюджет однозначно наповнюватиметься від підвищення мінімальної заробітної платні, яку влада хоче підняти до 5 тисяч гривень. Так вважає народний депутат Мар’ян Заблоцький.
Він додає, що це, по суті, є незначним підвищенням, проте в Україні 20-25% людей працюють у державному секторі економіки, і саме їхня праця сплачується державою. На його думку, ті заробітні платні, які є тіньовими, можуть «відбілитися» саме завдяки підвищенню «мінімалки».
До того ж, це може призвести і до підвищення розмірів заробітних плат у державному секторі.
Нагадаємо, що днями було оприлюднене текст законопроєкту, автором якого є Президент України Володимир Зеленьський, про підвищення мінімальної заробітної плати в Україні.
Одразу ж цей документ стала нещадно критикувати бізнес-спільнота. Так, приміром, у «Європейській Бізнес Асоціації» заявили, що це однозначно призведе до збільшення фіскального тиску на бізнес, особливо на оплату праці.
Бізнесмени вважають, що, ефект, таким чином, буде навпаки негативним: у часи економічної кризи роботодавці будуть вимушені ще більше перейти у сектор «тіньових» заробітних плат.
У «Європейській бізнес Асоціації» вважають, якщо буде знижено максимальну величину нарахування ЄСВ, тоді можна буде щось казати про підвищення мінімальної заробітної плати.