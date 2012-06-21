Про це журналіст заявив представник Президента в Кабміні Андрій Герус після засідання уряду, передає УНН.
«Щодо ринку електроенергетики… Очевидно, що у нас відбувається суттєве зростання цін електроенергії, ця проблема стосується всіх. Хто на цьому заробив? Уся генерація, адже дорожче стали продавати й теплова генерація, й інші компанії. Звичайно, для населення нібито нічого не змінилося на перший погляд, але ж ми розуміємо, що населення споживає лише 25% електроенергії, 75% споживають непобутові споживачі. Відповідно, відбудеться просто здорожчання товарів та послуг, за все заплатить населення», - сказав Герус.
За його словами, тут повинна бути реакція відповідних органів.
«Повинна бути реакція правоохоронних, антимонопольних органів. Адже це абсурдна ситуація, коли вся економіка опиниться у дуже складних умовах, щоб хтось міг заробити», - зазначив Герус.