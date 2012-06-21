Лісівник-професіонал повинен уміти не тільки виростити дерево, а й звалити його. Підготовці відповідних спеціалістів у галузі надають особливого значення. Щороку з ініціативи товариства лісівників України у лісових господарствах проводять конкурси звалювальників лісу. Нещодавно такий конкурс відбувся в Руднянському лісництві на території ДП «Полтавське лісове господарство».
Напередодні визначену для звалювання ділянку лісу дбайливо полили, що в умовах посушливого літа дуже важливо, і обгородили яскравою стрічкою. Стовбури сосен, що підлягали звалюванню, помітили фарбою. Де мали пройти змагання, рядами стояли столи, акуратно обтесані колоди, нові блискучі бензопили від головного спонсора. Усі конкурсанти змагалися у фірмових помаранчевих протиударних касках і екіпіруванні.
Цьогоріч участь у конкурсі взяли сім лісівників від усіх лісгоспів облуправління лісового та мисливського господарства, які змагалися у вправності заміни пилкового ланцюга, виконанні точного і комбінованого розкрижування колоди, обрізуванні сучків. А завершальним етапом, на якому конкурсанти набрали найбільше балів, було звалювання дерев.
Головний суддя змагань заступник начальника Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства Микола Чумак розповів, що звалювальник — справжній майстер, адже дерево треба не просто швидко спиляти, а й покласти у визначений суддями сектор, при цьому бажано, щоб падаючи, воно збило кілок.
У день змагань у лісі було вітряно, але й ця обставина не стала на перешкоді мужнім чоловікам — роботу вони виконали гідно. Серед них Володимир Петрусенко, який уперше взяв участь у конкурсі. Сосну діаметром 32 сантиметри він звалив усього за хвилину точно на кілок.
За словами Миколи Чумака, учасники — звалювальники досвідчені. Трохи хвилювалися, але це було професійне хвилювання. Хоча хлопці старалися, показали майстерність. Приємно здивувало, як їх нагородили після змагань. Окрім пухкеньких пакетів із призовими, голова обкому галузевої профспілки вручив кожному з учасників змагань ще й по заохочувальній тисячі гривень готівкою.