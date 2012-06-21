Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Колектив Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії ім. М. Щепкіна записав на свій творчий рахунок нове сценічне досягнення. Цими днями на головній сцені закладу відбувся прем’єрний показ балетної вистави за відомим твором Володимира Маяковського «Панночка та хуліган». Таким чином Суми відкрили перший у 21-му столітті балетний сезон, подарувавши глядачам справжню естетичну насолоду.
Як говорить директор театру заслужений діяч мистецтв Микола Юдін, головна відмінність сьогоднішньої постановки від попередніх, 32-річної давності — у творчому складі. Адже на сцену вийшли саме сумські артисти, молодь, що вихована у колективі, а не залучені митці. У цьому відношенні щепкінцям є чим пишатися — упродовж останніх років велася окрема спрямована робота, підпорядкована підготовці саме балетного складу трупи.
Ідея нової постановки на сумській сцені належить директору театру, підтримку якій надав головний режисер Лінас Зайкаускас. Аргументи очевидні і вмотивовані: щепкінці мають чудову балетну групу, власний оркестр, а ще — величезне бажання експериментувати, братися за нові постановки, радувати своїх прихильників новими творами.
У тому, що балетна вистава вдалася, першочергова заслуга хореографа-постановника Віктора Байстрюченка, балетмейстера театру Сергія Великодного, провідних артистів балету Дарини Байстрюченко та Сергія Єрошкіна, які виконали головні партії, а також цілого грона їхніх колег по сцені, творчими зусиллями яких удалося створити яскраве дійство.
Відтепер поруч із традиційними виставами в репертуарі щепкінців жанрово новий твір, що урізноманітнює їхню сценічну афішу, свідчить про постійний пошук, удосконалення майстерності, прагнення відповідати театральним закладам європейського та світового рівня.