Десантно-штурмові війська готуються до навчальних зборів резервістів оперативного резерву першої черги, в яких візьме участь понад тисяча осіб. Програма міститиме заходи індивідуальної та колективної підготовки та обов’язковий навчальний стрибок із парашутом. Основну увагу буде спрямовано на підвищення рівня професійної підготовки, навченості, бойової злагодженості дій у складі підрозділів, екіпажів, розрахунків тощо.
Протягом визначеного періоду зборів резервісти мешкатимуть у польовому таборі загальновійськового полігона ДШВ з усіма належними умовами, повідомляє УНІАН. До складу оперативного резерву першої черги входять військовослужбовці, більшість яких уже відслужили за мобілізацією, мають досвід ведення бойових дій у зоні АТО й удосконалюють набуті навички за своїми спеціальностями під час проведення таких навчань та зборів.
Найцікавіше, що резервісти, які виконають програму підготовки, тобто пройдуть цьогорічні навчальні збори, отримають одноразове грошове заохочення.