Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що очолюване ним міністерство має намір розвивати в Україні будівництво високошвидкісних залізниць у співпраці із закордонними партнерами. Це, зокрема, стало предметом перемовин міністра з директором представництва компанії Hyundai Corporation в Україні Іль Донг Чангом.

Під час зустрічі Владислав Криклій наголосив на зацікавленості України у співпраці з південнокорейською компанією. Варто нагадати, що попередній негативний досвід експлуатації в Україні швидкісних потягів Hyundai був спричинений не якимись недоліками цих потягів, а непристосованістю наших залізничних колій для швидкісного руху.

Разом з тим, міністр наголосив, що остаточний вибір закордонного партнера для реалізації проєкту відбудеться після ґрунтовного аналізу пропонованих ним умов. Ці умови, зокрема, мають включати питання фінансування робіт, у тому числі й розробки ТЕО. У відповідь представник південнокорейської сторони висловив зацікавленість щодо участі його компанії у проєктах в Україні.