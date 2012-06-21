Учора розпочато спільну українсько-данську військово-транспортну операцію «Північний сокіл — 2018» з перевезення пального на острів Гренландія. З військового майданчика аеропорту Бориспіль до авіаційної бази «Ольборг» Королівських ВПС Данії на літаку Іл-76 відбула група українських авіаторів.
Цей літак нещодавно відновили на Миколаївському ДП «НАРП». Цей борт до місії «Північний сокіл» ще не залучали, але в травні 2015 року він виконував завдання в іншій міжнародній операції — доправляв гуманітарні вантажі до Непалу. А звідти на Батьківщину — українських громадян.
Загалом до операції «Північний сокіл — 2018», що відбувається десятий рік поспіль, залучено 23 українських військовослужбовці, з них 11 членів екіпажу та 10 осіб наземного інженерно-технічного персоналу бригади транспортної авіації Повітряних сил ЗСУ, що дислокується в Мелітополі. Також до складу робочої групи увійшли офіцери-координатори від командування — керівник операції від української сторони та його помічник.
Цьогоріч наші пілоти планують перевезти військово-транспортним літаком Іл-76 з авіабази ВПС США «Туле» на данську полярну станцію «Норд» на острові Гренландія понад 500 тисяч літрів пального та різного майна. Екіпажі планують виконати близько 25 повітряних перевезень і провести у полярному небі близько 120 годин. Завершити рейси планується 5 травня, повідомляє прес-служба Міноборони.
Таким чином реалізуються пункти Меморандуму про взаєморозуміння між оборонними відомствами обох країн у галузі авіаційно-транспортних перевезень і відповідної технічної угоди.
На Гренландії наші льотчики виконуватимуть завдання у надзвичайно важких кліматичних умовах Арктики з низькими температурами повітря до — 50 градусів при швидкості вітру до 15—20 метрів за секунду, штормовою погодою, відсутністю наземних радіотехнічних засобів навігації та запасних аеродромів. Попри це, торік вони перевезли понад 720 тисяч літрів авіаційного пального з авіабази «Туле» на станцію «Норд».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»