Експерти підрахували, що українці понад половину місячного доходу витрачають на харчі. Українські ціни доганяють європейські. Наприклад, за молоко доводиться платити більше, ніж у сусідній Польщі. Це при тому, що зарплати українців лишаються одними з найнижчих у Європі, передають ТСН.
Ціни в польських супермаркетах: молоко 3,2% жирності 2,20 злотих за 1л (понад 18 гривень), яйця середнього розміру 6 злотих за десяток (майже 50 гривень).
Так, в одному з найдешевших супермаркетів Німеччини, за курятину можна заплатити менше 1 євро. За яйця – 1 євро 30 центів. Рукола обійшла значно дешевше – менше половини євро - приблизно 15 гривень.
Утім, не лише ціни варто брати до уваги, а й зарплати громадян.
Експерти вирахували, що українці понад половину місячного доходу витрачають на харчі. У той час, як європейські країни витрачають не більше 20%.