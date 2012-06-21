Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Цього року на Вінниччині зберуть яблук значно менше, ніж рекордного минулого року. Зокрема, у корпорації «Вінницясадвинпром», господарства якої забезпечують майже 40% промислового виробництва яблук в Україні, прогнозують врожай приблизно сто тисяч тонн. «Це майже удвічі менше, ніж торік. Загалом в Європі цьогоріч очікується врожай яблук удвічі меншим», – зазначив генеральний директор корпорації Анатолій Семенюк.
Досягти запланованого результату завадили дощі. Через негоду не було можливості достатню кількість разів обробити фруктові дерева проти хвороб до цвітіння, а потім після цвітіння проти шкідників.
Нині вінницькі садівники реалізують ранні сорти яблук. За ціною 6-7 гривень за кілограм, що майже на межі собівартості їх виробництва. Інша ситуація може скластися щодо пізніх сортів. Такі яблука у великих обсягах закладуть у фруктосховища для продажу узимку та весною, крім того, очікується добрий попит на них восени на внутрішньому і зовнішньому ринках.
У попередні роки господарства корпорації вийшли на ринок ЄС. Він великий, але зазвичай там виробляють у надлишку своїх яблук. Разом з тим, намітилася довгострокова співпраця на нових ринках, на які свого часу були поставлені пробні партії. Так, порівняно нещодавно вінницькі садівники відправили партію яблук минулого врожаю до Індонезії. Хочуть взаємовигідно торгувати Китай та арабські країни. Торік кілька машин яблук господарства корпорації відправили до Індії, а тепер звідти телефонують, щоб придбати з нового врожаю. Тож ринок збуту продукції розширюється.
«На нових ринках українські яблука сподобалися. Вони смачні, ціна помірна. Тенденції обнадійливі. Сподіваємося, що цього року попит на наші яблука буде добрий», – сказав Анатолій Семенюк.