Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Вознесенську Миколаївської області пройшли змагання з плавання на відкритій воді. Досвідчені спортсмени здолали дистанцію в 50 кілометрів. Про це йдеться в сюжеті програми «Об’єктив» телеканалу НИС-ТВ. Заплив на таку довжину жодного разу не проводився. Організувати перший в світі марафон з плавання на відкритій воді по річці Південний Буг запропонував ультра марафонець Сергій Шумов, який свого часу брав участь у таких змаганнях в Греції. Тоді він подолав дистанцію у 30 кілометрів.
Залучитися до події запросив друзів, спортсменів з різних куточків України. Семеро плавців подолали дистанцію від Вознесенська до Нової Одеси. Один з учасників Михайло Кобижча приїхав з Києва, зараз він займається тренерською діяльністю. Не дивлячись на багаторічний досвід, 50 кілометрів проплив вперше. Подолав складну дистанцію за 14 годин. За запливом спостерігав експерт Національного реєстру рекордів України Олександр Кушпіт, який заніс Вознесенський пентамарафон до Національного реєстру рекордів України, як найдовшу дистанцію змагань з плавання на відкритій воді.