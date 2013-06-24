Україна крок за кроком реалізує свій стратегічний вибір на користь об’єднаної Європи. Ми рекордно швидко пройшли дистанцію від подачі заявки на членство в Євросоюзі до початку передвступних переговорів. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, розпочинаючи чергове засідання уряду. За його словами, амбітна ціль на 2025 рік — відкрити на паралельній основі всі шість переговорних кластерів з ЄС.