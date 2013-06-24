Станом на 30 травня 2025 р. аграрії всіх областей країни засіяли 5,5 млн га ярих зернових та зернобобових культур. Це становить 97% прогнозованих площ.
Найбільша площа посівів припадає на кукурудзу — 3,94 млн га (98%), ячмінь — 744,4 тис. га (96%), ярої пшениці засіяно 217,1 тис. га (95%), гороху — 212,1 тис. га (98%), вівса — 158,6 тис. га (98%). Гречку засіяно на площі 66,0 тис. га (75%), просо — 66,1 тис. га (87%).
Регіони-лідери за темпами сівби: Полтавська область — 557,3 тис. га (пшениця — 4,5 тис. га, ячмінь — 69,1 тис. га, горох — 9,6 тис. га, овес — 3,1 тис. га, кукурудза — 455,1 тис. га); Чернігівська — 489,7 тис. га (пшениця — 12,0 тис. га, ячмінь — 13,0 тис. га, горох — 9,4 тис. га, овес — 23,5 тис. га, кукурудза — 412,3 тис. га); Вінницька — 393,8 тис. га (пшениця — 11,5 тис. га, ячмінь — 53,0 тис. га, горох — 7,0 тис. га, овес — 1,1 тис. га, кукурудза — 309,1 тис. га); Сумська — 390,6 тис. га (пшениця — 21,5 тис. га, ячмінь — 18,2 тис. га, горох — 5,8 тис. га, овес — 9,8 тис. га, кукурудза — 328,2 тис. га); Черкаська область — 387,7 тис. га (пшениця — 2,0 тис. га, ячмінь — 30,2 тис. га, горох — 5,0 тис. га, овес — 0,8 тис. га, кукурудза — 345,9 тис. га).
Технічні культури засіяно на площі 7,38 млн га (93%), з них соняшнику — 4,73 млн га (93%). Лідер — Дніпропетровщина: 805,4 тис. га; сої — 2,23 млн га (92%).
Загалом цього року заплановано засіяти майже 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024-го. Головною особливістю нового сезону стане збільшення площ під ярою пшеницею до 227,5 тис. га, повідомляє Мінагрополітики.