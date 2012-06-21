Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Протягом останніх трьох тижнів управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області проводило дослідження річкової води в акваторії Миколаєва. В результаті встановлено, що всі офіційно відкриті в місті пляжі не відповідають встановленим санітарним нормам.
Так, в районі пляжів «Стрілка», «Чайка», «Прибій» бактеріальне забруднення води в 14 разів перевищує показники, у мікрорайоні Намив – в п’ять разів. Зафіксовано і хімічне забруднення.
Спеціалісти пояснюють причини забруднення річок Південний Буг та Інгул тим, що Миколаїв знаходиться в пониззі, тож брудна вода з усієї країни тече саме сюди, до цих річок, що омивають місто. Забруднюють воду і місцеві підприємства, на яких не працюють очисні споруди. Ці фактори є причиною розповсюдження у річковій воді лактозо-позитивної кишкової палички та бактеріальних забруднень.
Тож міська влада ухвалила рішення про заборону купатися на пляжах міста. Натомість, незважаючи на заборону, люди продовжують відпочивати біля води та купатися. Дбаючи про наступний літній сезон, департаменту ЖКГ доручено розробити та внести до правил благоустрою зон відпочинку миколаївців обов’язкові вимоги стосовно лабораторного контролю річкової води, забезпечення урнами для збирання сміття, своєчасного прибирання території, встановлення фонтанчиків з питною водою, громадських вбиралень.