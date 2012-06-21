Наші захисники не лише гідно захищають Україну від агресора, а й вправно узагальнюють власний воістину безцінний досвід. В управлінні оперативного командування «Захід» створили бібліотеку досвіду ведення бойових дій. Тут уже зібрано понад 2 тисячі методичних посібників, брошур, фотографій, відеофайлів для вивчення та впровадження у підготовку військових.
— Узагальнення та впровадження бойового досвіду — одне із пріоритетних завдань усіх органів управління. І цей напрям роботи не новий: ми розпочали збирати необхідну інформацію ще до початку збройної агресії на сході України, — каже підполковник Ярослав Назарко. — А тепер наші офіцери як безпосередні учасники АТО підвищують свій професійний рівень, маючи змогу вчитися на власних прикладах. Комусь зручніше працювати з друкованими матеріалами, комусь — із відеофайлами.