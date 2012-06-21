Оформити субсидію рівняни тепер можуть не лише у відповідному відділі управління соцзахисту, а й у центрі надання адміністративних послуг незалежно від місця розташування їхнього житла.
«Ключове наше завдання — надання якісних і доступних послуг, — каже заступник Рівненського міського голови Сергій Васильчук. — Ось і розширюємо їх спектр. Отримавши у ЦНАПі адресну карту, рівняни одразу можуть залишити її копію в надавачів послуг, адже тут працюють представники Рівнегазу, облводоканалу тощо».
Досі субсидії оформляли тільки за територіальним принципом.
«Наші працівники й надалі прийматимуть звернення по субсидії у кожному із п’яти ЖКП міста, — повідомила начальник управління соцзахисту населення міста Віра Мельник. — Однак тепер є істотна підмога. Нині в Рівному субсидіями користуються 25 тисяч домогосподарств, а правила їх призначення та обрахунку постійно змінюються. Днями ми почули ініціативу Президента про призначення субсидій тим, кому за 70 років. Якихось роз’яснень чи документів поки що немає. Та роботи в наших працівників не меншає».
Від початку серпня Рівненський ЦНАП надає нові послуги, зокрема: призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування; одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно звання «Мати-героїня»; державну допомогу після народження дитини; допомогу на дітей одиноким матерям і на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; державну допомогу під час усиновлення дитини.
Скажімо, після народження дитини молоді батьки можуть звернутися до ЦНАПу для її реєстрації. А отримавши свідоцтво про народження, відразу зареєструвати місце проживання дитини й подати документи на державну допомогу. Так вони мають змогу зекономити чимало часу.