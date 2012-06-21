На підсумковій конференції Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» голова Держенергоефективності Сергій Савчук і директор місії USAID в Україні, Білорусі та Молдові Сюзан Фрітц представили здобутки чотирирічної співпраці в цій галузі. Серед них виокремлюється програма «теплих» кредитів як дієвий приклад успішно реалізованої ініціативи у сфері енергоефективності. Це значно пожвавило інтерес ОСББ до «теплих» кредитів: у 2015 р. програмою скористалися 200 ОСББ на 17 мільйонів гривень; у 2016 р. вже вдвічі більше — 435 ОСББ на 60 мільйонів; у 2017 р. — 620 ОСББ на 133 мільйони гривень.
Проект USAID також надав підтримку в запровадженні ЕСКО-тендерів через систему публічних електронних закупівель ProZorro. Лише за кілька місяців 2018 року зареєстровано 337 оголошених ЕСКО-тендерів, з яких 168 проведено. Цьогоріч відомство очікує на укладання близько 250 ЕСКО-договорів.
Завдяки експертам Проекту USAID для місцевої влади розроблено й Методичні рекомендації з упровадження системи енергоменеджменту в бюджетних установах.