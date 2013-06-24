Учасники наради під головуванням Прем’єр-міністра Юлії Свириденко за участі заступника керівника Офісу Президента Віктора Микити обговорили подальші кроки для зміцнення регіонів.

«Синхронізували позиції щодо підсумків попередньої роботи та обговорили подальші кроки. Ключові питання — забезпечення громад необхідними ресурсами на період опалювального сезону та інші», — повідомила Юлія Свириденко.

За її словами, підтримка прифронтових регіонів продовжує бути пріоритетом уряду.

«Нам важливо забезпечити підтримку прифронтових регіонів і цього року, і передбачити її на наступний», — наголосила Прем’єр-міністр.

Очільниця уряду повідомила, що у проєкті держбюджету на 2026 рік передбачено додаткові кошти для прифронтових територій, сумарно 10,6 млрд грн дотацій і 30,9 млрд грн на підтримку територій, які втратили доходи у зв’язку з повномасштабним вторгненням.

Уряд заклав збільшення зарплат лікарям первинної та екстреної медичної допомоги і медикам прифронтових регіонів завдяки збільшенню фінансування програми медичних гарантій до 191,6 млрд грн.

«Очікуємо від народних депутатів підтримки документа у Верховній Раді», — заявила Юлія Свириденко.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба на нараді наголосив: «Важливо підтримувати постійну та пряму комунікацію із прифронтовими областями, адже саме потреби людей — в основі всіх урядових рішень. Одне з найголовніших питань — проходження опалювального сезону в умовах постійних ворожих атак.

Днями уряд спрямував майже мільярд гривень на прифронтові області та громади. Ця дотація допоможе оперативно ліквідовувати наслідки ворожих ударів, закуповувати обладнання та пальне, ремонтувати тепломережі, відновлювати водопостачання та електрику. У проєкті держбюджету на наступний рік також передбачено додаткові кошти — понад 10,6 мільярда гривень дотацій для громад».

Важливе питання — захист та забезпечення проїзності магістральних доріг як ключових логістичних та евакуаційних маршрутів. Це запит громад та Сил оборони, які тримають лінію фронту.

«Опрацьовуємо результати першого пакета кроссекторальної Програми підтримки прифронтових територій. З іншими профільними міністерствами, начальниками ОВА, громадами, народними депутатами готуємо чергові рішення в межах програми підтримки», — додав віцепрем’єр-міністр з відновлення.

Запити від прифронтових міст та селищ стосуються базових речей, які забезпечують життєдіяльність: тепла та води, житла для людей і стабільної роботи комунальних підприємств. Урядову «Зимову підтримку» спрямовано насамперед на жителів прифронтових територій.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство розвитку громад та територій