Під супровід оркестру засяяв фасад Рівненського обласного академічного музично-драматичного театру. Підсвітили його в межах акції «Подаруй світло», яку ініціював голова обласної державної адміністрації Віталій Коваль. На підсвічення театру не витрачено жодної бюджетної копійки, адже ініціативу підтримав соціально-відповідальний бізнес, зокрема група компаній «Реноме».
«Я одразу відповіла «так», — розповідає директорка «Реноме» Надія Гладкевич. — По-перше, це красиво. По-друге, ми хочемо змінювати місто. А це простий та яскравий приклад, як додати йому європейського шарму».
Давно мріяв про таке світло й директор театру народний артист України Володимир Петрів: «Ми хотіли, щоб наша будівля була красивою не лише душею, яка в ній живе, і людьми, які тут працюють, а й зовні. На фасаді розмістимо імена наших меценатів. Це чудовий подарунок до відкриття нового театрального сезону, що розпочинається 27 вересня».
Об’єкти для освітлення обрали, опитавши рівнян, з якими спорудами в них асоціюється місто. Тому невдовзі по-сучасному засяють історичні та релігійні споруди, серед яких обласна філармонія.
«Це перший крок від напівтемряви, яка поглинає вечірнє місто. Світло означає пробудження життя. Рівне потребує світла, а його жителі — безпеки та комфорту», — підсумував Віталій Коваль.