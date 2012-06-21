Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Ім’я Дмитра Васильцова із Шостки на Сумщині добре знане не тільки в рідному місті, а й далеко за його межами. Спортсмен-візочник постійно бере участь у різних змаганнях, на яких демонструє не тільки чудові результати в часі, а насамперед силу духу, волю до перемог.
Ось і цими днями він здійснив заїзд, який вправі претендувати на занесення до Національного реєстру рекордів України: упродовж 13 годин подолав сто кілометрів від рідної Шостки до Кролевця і у зворотному напрямку.
За словами Дмитра, стартував уранці, а фінішував уже в сутінках біля знаку «Я люблю Шостку» на Садовому бульварі, де його чекали рідні, знайомі, земляки.
Такий супер-марафонський заїзд став можливим завдяки ремонту дороги між двома районними центрами, який недавно виконали дорожники. Тож на окремих ділянках вдавалося розвивати швидкість до 12-15 кілометрів на годину.
Спортсмен зізнається, що було важкувато, особливо, коли повертався назад. І зазначає, що за всю дистанцію поміняв три пари рукавичок, оскільки ті не витримували навантаження і тріскалися.