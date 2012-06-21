Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Ця судова історія розпочалася ще наприкінці липня, коли прокурора Сумської місцевої прокуратури затримали працівники Державного бюро розслідувань на одержанні хабаря в сумі 3500 американських доларів.
Саме у стільки представник Феміди оцінив свої послуги підозрюваному, з яким уклав угоду про визнання винуватості останнього в обмін на те, що той отримає значно м’якший вирок, не пов'язаний із позбавленням волі. Адже перед цим ця справа за наполяганням прокуратури тричі спрямовувалася до суду.
А хабар підприємливий прокурор вирішив узяти не навпрошки через підозрюваного, а через його адвоката, з яким був знайомий і якому до того ж завинив певну суму. Тобто, відразу вполювати двох зайців.
Але така схема не спрацювала і проти самого прокурора відкрили кримінальну справу за частиною 3 статті 368 ККУ, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років з конфіскацією майна.
Як повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, прокурору вручили обвинувальний акт і справу відправили до суду.