Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Погодні умови, сприятливі для кукурудзи, і розширення площі її посівів дозволяють спростувати побоювання щодо можливого недобору зернових цього аграрного сезону, повідомляють в Українській зерновій асоціації.
Зокрема, за даними аналітиків агентства «АПК-Інформ», посіви кукурудзи під урожай цього року є рекордними за площею – 5,4 млн га. За прогнозного показника урожайності у 7 тонн з гектару валовий збір кукурудзи може сягнути 37 млн тонн – це буде черговим рекордом.
Втім, мало виростити – треба ще вигідно продати. Цього року на експорт може надійти близько 29 млн тонн, вважають експерти «ПК-Інформ» Сподіваються, зокрема, що на півтора мільйона тонн можуть збільшити імпорт української кукурудзи країни ЄС. Збільшення на 0,7 млн тонн очікують також від головного покупця вітчизняних зернових – Єгипту.
Що ж до внутрішнього ринку кукурудзи, то тут фахівці спостерігають зростання інтересу до глибокої переробки з боку інвесторів. Вони вбачають це перспективним напрямком.