За даними Держстату поголів’я корів, свиней, овець та кіз продовжує скорочуватися. А птиці, навпаки, – зросло.
Загалом поголів’я ВРХ станом на початок квітня складало 3,86 млн голів, що на 4,5% менше, ніж торік у цей період. Свиней нарахували 6,135 млн голів, що на 8,1% менше, як торік станом на 1 квітня. Овець та кіз стало менше на 4,1%, а птиці – на 1,2% більше.
Нагадаємо, що поголів’я великої рогатої худоби в Україні на 1 грудня 2017 року становило 3,9 мільйона голів, що на 0,9% менше, ніж на аналогічну дату 2016 року, повідомила Державна служба статистики. Зокрема, поголів'я корів склало 2,09 мільйона голів, що на 1,8% менше, ніж на 1 грудня 2016 року.
Спостерігається зменшення кількості свиноматок. Відповідно не варто сподіватися на те, що цього року вдасться суттєво збільшити поголів’я свиней. При цьому імпорт свинини в країну значно зріс.