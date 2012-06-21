Американська компанія Light створила телефон на основі електронного паперу із розмірами гральної карти.
На краундфандинговій платформі Indiegogo з'явився проект телефона Light Phone 2, який нагадує, що майбутнє вже зовсім близько. Мініатюрна новинка поки може похизуватися основними функціями, серед яких будильник, дзвінки та повідомлення. Розробники планують додати до них плеєр, додаток таксі та навігатор, які розмістяться на єдиному екрані з електронного паперу.
ДОВІДКА «УК»
Light Phone 2 працює на модифікованій версії ОС Android та має всього дві кнопки на боковій панелі. Тому всі можливі дії здійснюються лише через незвичайний сенсорний екран. Придбати такий гаджет можна за 250 доларів. А якщо творцям вдасться зібрати необхідну суму, то вже за рік телефон вийде на світовий ринок.