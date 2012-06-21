Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



За кошти держбюджету на території заповідника «Поле Полтавської битви» створять новий туристичний об’єкт «Макове поле». Це стане можливим завдяки новій державній програмі «Велика реставрація», у межах якої на Україні заплановано відновити більше сотні архітектурних пам’яток. Зеленбудівці розповіли, що маки будуть дикими, не опійними, ними засіють увесь простір між редутами, яких на Полі біля десяти.

Крім цієї історичної території, на Полтавщині є чимало інших важливих пам’яток, які бажано реставрувати й таким чином зберегти для нащадків. Це, наприклад, будівля Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, Всеукраїнський центр вишивки та килимарства в Решетилівці, садиба декабристів Муравйових-Апостолів у селі Хомутець Миргородського району, будівлі Полтавських обласної філармонії та хоральної синагоги. Й таких пам’ятників у регіоні набереться більше сотні, якщо не більше. Усі ці об’єкти є фігурантами списку ЮНЕСКО або є кандидатами на його поповнення, мають не зовсім ідеальний або й критичний стан, і привабливі для туристів.

Тому Полтавська облдержадміністрація просить центральну владу звернути увагу на ці об’єкти й по можливості включити в список для реалізації проєкту.