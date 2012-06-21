Проєкт «Поліцейський офіцер громади» презентував у Рівненській області голова Національної поліції Сергій Князєв. Рівненщина стала п’ятим регіоном, де запроваджено цей проєкт, який відкриває новий формат роботи правоохоронців. А сам проєкт розпочато наприкінці травня цього року.
«Його орієнтовано, насамперед, на надання громадянам якісних поліцейських послуг. Поліцейський житиме на території громади й постійно контактуватиме з нею, сприятиме розв’язанню проблем і задоволенню потреб громадян. При цьому поліцейського не відволікатимуть на виконання не властивих йому функцій», — цитує УНІАН слова очільника Нацполіції.
Ефективність проєкту слід демонструвати на прикладах розв’язання проблем, що виникають у громаді. Зокрема таких, які громада іноді може вважати дріб’язковими, скажімо, пиятика в побуті чи на роботі, важкі родини тощо.
«І тоді цю функцію виконує поліцейський, який працює у вас удень і вночі. Кожен з них матиме службовий автомобіль. Якщо автомобіль один, а офіцерів у громади два чи три, то вони можуть працювати кожен у своєму сегменті, маючи всі засоби пересування. Це значно підвищує якість роботи поліцейського», — розповів Сергій Князєв.
Процес підготовки поліцейських офіцерів громади засновано на досвіді, здобутому під час навчання першої групи офіцерів у Дніпропетровській області, повідомляє департамент комунікації Національної поліції.
«Нині навчаються кілька груп поліцейських з інших регіонів. Ми постійно вдосконалюємося, беремо найкращий досвід. Неодмінно навчаємо індивідуального захисту», — зазначив Сергій Князєв, додавши, що громадяни повинні спиратися на навчених поліцейських.
У межах проєкту «Поліцейський офіцер громади» 27 об’єднаних територіальних громад Рівненської області уклали меморандум про співпрацю з поліцією. 41 поліцейський, який нестиме службу на їхніх територіях, пройде відповідне навчання за міжнародною програмою.
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