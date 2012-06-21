Сьогодні, 3 березня, на підставі ухвалу суду поліція проводить слідчі дії по вулиці Грушевського біля будинку Верховної Ради. Процесуальні дії тривають в рамках кримінальних проваджень, що їх розслідують слідчі столичної поліції. Саме на їх вимогу і був забезпечений доступ правоохоронців на територію наметового містечка.
Його «мешканці» вчинили непокору законним вимогам поліцейських та спричинили тілесні ушкодження правоохоронцям. Відтак до госпіталю МВС для надання медичної допомоги доставлені четверо поліцейських. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.
Крім того, під час слідчих дій на території наметового містечка правоохоронці вилучили предмети, схожі на гранати. А саме: 9 гранат РГД-5, запали, «коктейлі Молотова» та 5 димових мін.
Усі вилучені речові докази направлені на експертизу.
«Коли ми почали проводити слідчі дії, оглядати місце подій стосовно злочину щодо побиття працівників поліції, почався супротив. Правоохоронці забезпечують роботу слідчих оперативних груп. Ми й надалі проводитимемо обшуки. Слідчі дії розпочалися у зв’язку з тим, що було знайдено предмети, заборонені в обігу, які використовувались для нанесення тілесних ушкоджень працівникам поліції, а також встановлення осіб, які чинили супротив», – розповів оглядачеві «Урядового кур’єра» начальник поліції м. Києва Андрій Крищенко.
Нагадаємо, що за рішеннями суду поліція проводить слідчі дії біля Верховної Ради. Під час процесуальних дій правоохоронцям довелося доставити до поліції 50 мітингувальників.