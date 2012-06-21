10 квітня у Шостці на Сумщині розпочався 18-й фестиваль класичної та камерної музики «Поліська рапсодія», який став культурно-мистецькою візитівкою міста. На шанувальників чекає розмаїта 5-денна програма, в межах якої відбудеться відкриття ІІІ Всеукраїнського конкурсу юних скрипалів та віолончелістів імені Вадима Чеврова.
Конкурсну програму відкрив камерний оркестр домристів «Лик домер» з Києва, який вважається унікальним художнім колективом з бездоганною, вишуканою, майже рафінованою манерою інтонування, що репрезентує українську домру в новому світлі.
Найближчими днями перед городянами і гостями Шостки виступить гроно талановитих музикантів з різних куточків України — столиці, Харкова, Сум, а також оркестр старовинної й сучасної музики «Ренесанс» Сумської обласної філармонії під керівництвом заслуженої артистки України Людмили Стичук.