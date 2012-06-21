Щороку у вересні в Європарламенті голова Єврокомісії виголошує промову «Про стан Європейського Союзу», в якій окреслює наміри й пріоритети своєї діяльності на наступні 12 місяців. Виступ очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн тривав 75 хвилин, його було присвячено планам ЄС у боротьбі зі зміною клімату, расизмом, безробіттям, незаконною міграцією.
Хоч напередодні перед євродепутатами виступив високий представник ЄС із питань зовнішньої та оборонної політики Жозеп Боррель і обговорив ситуацію у Білорусі та справу отруєння Олексія Навального, Урсула фон дер Ляєн повернулася до цих питань.
«Хочу заявити голосно й чітко: Європейський Союз на боці народу Білорусі. Нас усіх вразила величезна мужність тих, хто мирно збирається на площах Мінська або бере участь у безстрашному жіночому марші», — сказала очільниця Єврокомісії.
Щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального Урсула фон дер Ляєн заявила, що «отруєння нервово-паралітичною речовиною — непоодинокий випадок» у діях Кремля. Цю ремарку Урсули фон дер Ляєн євродепутати підтримали оплесками.
Голова фракції «Оновити Європу» Гі Верговштадт дорікнув очільниці ЄК тим, що виконавчий орган ЄС занадто повільно реагує на порушення прав людини й верховенства права, які трапляються у світі.
Євросоюз має гідно відповідати на порушення прав людини, хоч би де вони відбувалися — у Гонконзі чи Європі, погодилася Урсула фон дер Ляєн. Але, на її думку, повільну реакцію Брюсселя на ці факти спричинено тим, що «всередині ЄС дозволено іншу думку». Як відомо, рішення у питаннях зовнішньої політики в ЄС ухвалюють за принципом консенсусу, тобто одностайно всі держави-члени. Це часто призводить не лише до того, що роблять це повільно, а й до того, що до їхніх формулювань додається чимало змін за бажанням країни, яка гальмує рішення.
«Що гальмує нас? Чому навіть прості заяви ЄС затримують, вихолощують або вони стають заручниками інших мотивів? Коли мені говорять, що ЄС діє надто повільно, я відповідаю: то виявіть сміливість і почнімо голосувати кваліфікованою більшістю хоч би в питаннях дотримання прав людини та імплементації санкцій», — заявила очільниця ЄК. Ці слова зала також підтримала оплесками.