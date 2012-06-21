Уже 11 років триває збройна агресія Росії проти Грузії. Цю війну РФ розпочала 7 серпня 2008-го. «У ці дні поділяємо з усім грузинським народом біль непоправних втрат. Рішуче засуджуємо незаконну окупацію суверенних територій Грузії в Абхазії та Цхінвальському регіоні/Південній Осетії, що триває, а також кроки російського окупаційного режиму, спрямовані на їхню фактичну анексію. Підтверджуємо непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, поділяємо необхідність мирного врегулювання конфлікту на основі фундаментальних принципів і норм міжнародного права», — йдеться в заяві вітчизняного МЗС.
Досвід переконує, що політика умиротворення агресора шляхом заморожування російсько-грузинського конфлікту розв’язала йому руки й призвела до прямої збройної агресії РФ проти України в лютому 2014-го. МЗС укотре закликало міжнародну спільноту спрямувати зусилля на відновлення територіальної цілісності й суверенітету держав, які постраждали від агресора.