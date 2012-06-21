Центри первинної медико-санітарної допомоги стануть некомерційними комунальними підприємствами. Таку роботу в області планують завершити до 1 червня. Потім очікується укладання договорів між цими некомерційними КП та Національною службою здоров’я України.
«Протягом поточного року будуть обрані медичні інформаційні системи, лабораторії підключать до електронної системи охорони здоров’я тощо. Зараз триває процес комп'ютеризація робочих місць лікарів амбулаторій. Цей відсоток у нас зараз дорівнює 55%. Маємо час до кінця року, аби повністю комп’ютеризувати нашу медицину. Крім того, в області триватиме робота з комплектації амбулаторій медичними кадрами. До речі, на сьогодні нестача складає 44 лікарів», – розповідає заступник директора обласного департаменту охорони здоров’я Ольга Рибалка.
Крім того, за її словами, на Луганщині продовжується робота з приведення матеріально-технічної бази амбулаторій до стандартів. Протягом минулого року для первинної ланки закладів охорони здоров’я за обласні кошти придбали 95 автомобілів.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»