Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Більше третини українських громадян вважають, що їхні доходи впродовж дії карантину, спричиненого пандемією COVID-19, скоротилися. Так зазначає голова ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек. У той же час, на його думку, існує лише 1% громадян, які зазначають, що їхні статки в цей період стали більшими, ніж були раніше.

Попри складну економічну ситуацію в країні, залишки на депозитних та карткових рахунках українських громадян, починаючи з травня 2020 року стали зростати.

Як вважає Роман Шпек, таку тенденцію можна пояснити тим, що люди у період скорочення доходів, почали масово економити, відкладають гроші та замислюються над своїм майбутнім.

І це відбувається за умови істотного зниження відсотків за депозитами, яке сталося впродовж останніх місяців.

На думку заступника голови правління Форвард Банку Андрія Прусова, все це нагадує ситуацію, яка сталася нещодавно в США. У цій країні заощадження громадян зросли на 25%. Все це сталося завдяки значному зменшенню споживання.

Однак, за його словами, у значної кількості українців (до 10%) заощаджень вистачає лише на 9-10 днів. А половина українців мають заощадження, яких вистачає лише на місяць.