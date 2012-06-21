Про це в коментарі Укрінформу повідомив заступник голови правління польської нафтогазової компанії PGNiG Мацєй Возняк.
«З огляду на динамічну ситуацію на ринку газу і морозну зиму PGNiG уважно слідкує за потребами і залишається у постійному контакті з українськими контрагентами щодо можливих додаткових поставок газу. За умови безперебійної роботи газопроводів в Україні і сприятливих умов транзакції, можливими є поставки газу в Україну упродовж року», — заявив Мацєй Возняк.
За його словами, технічні можливості пункту «Германовіце» на кордоні з Україною дають змогу постачати в Україну максимально 6 млн кубометрів газу на добу в зимовий період за умови відсутності обмежень з боку операторів газотранспортних систем.
Як повідомляла прес-служба НАК, «Нафтогаз України» і польська PGNiG підписали контракт про постачання газу до кінця березня 2018 року. Постачання розпочалося 2 березня о шостій ранку через газорозподільну станцію «Германовіце», яка поєднує польську газотранспортну систему з українською.
«Нинішня ситуація з поставкою газу доводить, що диверсифікація була правильним рішенням. Завдяки нашим польським партнерам чергова спроба Москви використати газ як політичну зброю проти України провалилася. Сподіваюся, що ЄС і уряди відповідних країн-членів урахують даний факт, коли ухвалюватимуть остаточне рішення щодо «Північного потоку-2», —заявив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв.
А президент правління PGNiG Петро Возняк зазначив, що енергетична солідарність і плідна співпраця із сусідніми країнами є обов'язком компанії: «Ми готові збільшити обсяг поставок чи продовжити термін дії контракту залежно від попиту на українському ринку. PGNiG може забезпечувати стабільне та безпечне постачання газу завдяки диверсифікованому портфелю, який включає як внутрішній видобуток у Польщі, так і імпорт, включно з регулярними поставками скрапленого природного газу з Катару та США», —заявив Петро Возняк.