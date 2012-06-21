Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Польща стала першою у світі країною, яка зовсім скоро розпочне виробляти ліки проти COVID-19. Для основи у виробництві такого препарату вчені використовують плазму крові людей.
У випуску цього препарату братиме участь Регіональний центр донорства крові та лікування кров’ю, якій знаходиться в Любліні.
За словами директора цього центру Ельжбети Пуач, дослідники знають, що вірус мутує, змінюється і це стало основою для вироблення такого препарату, який діятиме саме на той тип коронавірусу, який є у Польщі.
Виробництвом займеться компанія Biomed Lublin, яка також знаходиться у східнопольському місці Люблін. Ця компанія отримала грант у розмірі 5 мільйонів злотих (1,6 мільйона доларів).
Це буде ін’єкційний препарат, який використовуватиметься для внутрішньом’язового введення. Розробники не сумніваються в тому, що він значно прискорюватиме процес виздоровлення пацієнтів.
Виробник сподівається на те, що першу партію –– три тисячі ампул –– буде випущено не пізніше, ніж за півтора місяця.
Нагадаємо, дослідники у США займаються вирощуванням антитіл до коронавірусу. Вони пояснюють це тим, що такий напрямок є досить перспективним, адже у світі ще практично не знайдено ефективних ліків проти COVID-19.