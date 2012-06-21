Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

Вчора, в день Полтави, на кількох головних маршрутах міста з’явилися 10 нових низькопідлогових тролейбусів марки «Богдан», придбаних на кошти міжнародного інвестора. Нові машини поповнили міський комунальний автопарк і сприятимуть розв’язанню проблеми з перевезенням пасажирів у громадському транспорті. Всього, згідно з домовленістю, для потреб Полтави закупили 40 тролейбусів, поки що поставили тільки десять машин. Очікують, що ще стільки ж тролейбусів місто отримає вже найближчими днями. Принагідно в місті також оновлять три тягових підстанції.

За словами першого заступника Полтавського міського голови Андрія Ляміна, на відновлення комунального тролейбусного парку треба буде залучити понад 300 мільйонів гривень. Тому міська рада прийняла рішення також вкласти у цей проєкт півмільйона євро.