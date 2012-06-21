Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»

Вчора, в день Полтави, на кількох головних маршрутах міста з’явилися 10 нових низькопідлогових тролейбусів марки «Богдан», придбаних на кошти міжнародного інвестора. Нові машини поповнили міський комунальний автопарк і сприятимуть розв’язанню проблеми з перевезенням пасажирів у громадському транспорті. Всього, згідно з домовленістю, для потреб Полтави закупили 40 тролейбусів, поки що поставили тільки десять машин. Очікують, що ще стільки ж тролейбусів місто отримає вже найближчими днями. Принагідно в місті також оновлять три тягових підстанції.

Нові тролейбуси – Незабаром у Полтаві майже увесь комунальний автопарк складатиметься з таких машин. Фото «Транспорт Полтави» у Telegram

За словами першого заступника Полтавського міського голови Андрія Ляміна, на відновлення комунального тролейбусного парку треба буде залучити понад 300 мільйонів гривень. Тому міська рада прийняла рішення також вкласти у цей проєкт півмільйона євро.