Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Останнім часом одним з головних пріоритетів розвитку Полтави стало наведення у місті чистоти. Лозунг «Зробимо знову Полтаву чистою і охайною!» проголосили кілька років тому, але особливо популярним він став саме зараз: у липні місцевий зеленбуд наполегливо боровся з карантинним бур’яном – амброзією, тепер депутати й кандидат на посаду Полтавського міського голови лобіюють придбання для міста комунальної техніки. Сучасної і дорогої.
Так, на думку деяких представників міської влади, Полтаві не вистачає імпортної причіпної підмітально-прибиральної автомашини на кшталт шведської «Broddson Scandia», вартістю кілька мільйонів гривень. Правда, це з доставкою. Начебто, така прибиральна техніка працювала на дорогах Полтави, але зникла під час розгрому комунальних підприємств у минулі роки.
Полтавське КАТП вже оголосило тендер на придбання такої машини. За словами ініціатора її придбання, вона дуже ефективна, з продуктивністю 1,2 тонни сміття за хвилину. Фактично, своїми потужностями машина замінить працю, як мінімум, півсотні двірників.
Загалом цьогоріч місто виділило на придбання комунальної техніки 75 мільйонів гривень. За ці кошти придбали 8 сміттєвозів, стільки ж тракторів, 2 асенізаційні машини, автовишки, закуповують автомобіль для миття сміттєвих баків безпосередньо на контейнерних майданчиках.