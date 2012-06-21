У Полтаві створили комунальне охоронне підприємство з ветеранів АТО. Це вже друге таке формування в області — торік схоже створили на Миргородщині. Тільки там ініціатива його створення належить РДА, а тут — облдержадміністрації. Необхідність створення підприємства спричинена тим, що в краї понад 10 тисяч людей мають статус учасника бойових дій на Донбасі. Багато ветеранів АТО потребують психологічної реабілітації й соціальної адаптації. Нове підприємство дасть змогу воїнам якнайшвидше звикнути до реалій життя поза зоною бойових дій і зайнятися суспільно-корисною справою.
Вони охоронятимуть порядок на вулицях та в громадських місцях, важливі об’єкти, майно об’єднаних громад і займатимуться національно-патріотичним вихованням. Відповідальний за цей напрям роботи КП Дмитро Пономаренко вважає його чи не найголовнішим завданням підприємства.
— Якби цим займалися належно в усі роки незалежності, ми б не мали нинішніх проблем у країні, — каже він.
Новостворена організація самостійно визначатиме свій бюджет і не матиме фіксованих заробітних плат. Поки що вона заручилася підтримкою влади, та в перспективі має вийти на самозабезпечення. Обласна влада не втручатиметься в кадрову політику підприємства. На комунальному підприємстві обіцяють прозорий електронний документообіг і пристойні умови праці.
Першочергове завдання ОДА — офіційно зареєструвати комунальне охоронне підприємство, щоб на найближчій сесії облради затвердити його створення. Наступним кроком буде розроблення дорожньої карти діяльності організації.
— Хочу, щоб ми мали чіткий план того, які об’єкти перебуватимуть у зоні відповідальності комунального підприємства, — сказав голова Полтавської ОДА Валерій Головко. Він підкреслив, що нині чимало комунальних підприємств Полтавщини потребують професійної охорони, і сподівається з допомогою учасників АТО гарантувати в регіоні цілковиту безпеку.