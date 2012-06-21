Керівництво Полтавщини підписало меморандум про співпрацю в сфері медицини з найвідомішою ізраїльською компанією, яка спеціалізується на використанні телемедичних технологій. Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко вже навіть дистанційно поспілкувався з відповідальною за зв’язок між пацієнтами й лікарями координатор кою звернень зазначеної компанії пані Яною Звагольською. Презентація можливостей пройшла відмінно. Яна Звагольська розповіла очільнику області, як відбувається консультація – від зв’язку й пошуку потрібного фахівця до власне процесу консультування.
– До нас надходить заявка, де вказується ім’я, вік пацієнта, діагноз, контактні дані. Зв’язуємося з ним або його родичами для отримання повної інформації про перебіг захворювання, так званий анамнез. Електронною поштою отримуємо висновок. Всю інформацію, залежно від захворювання, опрацьовує відповідний спеціаліст. Після скрупульозного вивчення історії хвороби ми в домовлений час організовуємо заочну консультацію через Skype. Таким чином допомагаємо пацієнтам, які не можуть приїхати, отримати повну інформацію, правильний протокол лікування й рекомендації.
Такий протокол працює для планових консультацій. Що стосується екстреної телемедицини, на сьогодні існує кілька цілодобових мед центрів, на базі яких лікарі зможуть проводити такі консультації в режимі реального часу. Але пошук відповідного вузькопрофільного спеціаліста потребує до півгодини часу, коли відлік іде на хвилини. Тож ця практика іще потребує відпрацювання.
– Ми не повинні забувати, що пацієнт у складних випадках сам шукає маршрут. Іноді людина хоче підтвердити поставлений діагноз і самостійно шукає можливість, витрачає кошти. Можна рекомендувати їм цю консультацію, бо в усьому світі іншого шляху немає, – говорить директор департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації Віктор Лисак.