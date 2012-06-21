Молодих полтавців упродовж місяця безкоштовно ознайомлять з основами підприємництва і створенням брендів. Навчання у межах проекту «Молодь обирає бізнес. Створи свій бренд» триватиме з 3 квітня до 8 травня. Як повідомили в обласному молодіжному центрі, який ініціював цей проект, він триває вже дев’ятий рік, а створений для того, щоб поліпшити ситуацію з працевлаштуванням, допомогти підприємництву і молоді працювати із власними ідеями і проектами.
Учасники, які пройшли конкурсний добір, безкоштовно пройдуть навчання, познайомляться з місцевими підприємцями, отримають від них цінні поради. Так вони зможуть уникнути помилок, що найчастіше руйнують бізнес на початкових етапах.
Навчання відбудуться у форматі тренінгів, весь курс складається із семи тем. Після кожного заняття учасники виконуватимуть домашнє завдання. Після навчання вони матимуть готові до реалізації розроблені бренди та отримають відповідні сертифікати.