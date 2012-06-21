Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий курєр»
Представники КП «Полтаваелектроавтотранс» і Європейського банку реконструкції та розвитку підписали у Полтаві договір про надання місту довгострокового кредиту на суму 10 мільйонів євро на придбання 40 низькопідлогових сучасних тролейбусів і модернізацію 3 тягових підстанцій КП «ПЕАТ». Позичку надали під 5,75%, і її треба погасити протягом 13 років. Якщо місто не буде вчасно освоювати перші транші, то відсоткову ставку піднімуть на 2%. Уже в 2022 році місто повинне буде виплатити кредиторам понад 50 мільйонів гривень.
Покищо керівники міста не надають інформацію про марку тролейбусів, які планують придбати для потреб міста, але з деяких джерел стало відомо, що це будуть «Богдани». За словами заступника Полтавського міського голови Олексія Чепурка, машини надійдуть на початку літа наступного року. Хоча, якщо тендер завершать до осені, то Полтава вже найближчим часом отримає перші транші, і, відповідно, тролейбуси.
Пан Чепурко також повідомив, що місто зацікавлене вчасно виплачувати кредит, щоб отримати у ЄБРР позитивну кредитну історію. Це дасть змогу залучити від банку не тільки кредити, а й гранти: на транспорт і енергозбереження.
Після оновлення парку електротранспорту на маршрути Полтави вийдуть більше 60 тролейбусів.
Кредитну угоду мають ще затвердити на сесії Полтавської міськради. Окремо підпишуть гарантійну угоду від міськради.