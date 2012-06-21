Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У межах проєкту ПРОМІС у Полтаві створили підприємство, де працюють швачками і виготовляють модний жіночий, дитячий одяг, білизну представниці соціально вразливих груп, які раніше були наркозалежними, ув’язненими тощо, і яким дуже непросто адаптуватися в суспільстві. За словами представниць цього підприємства, вони працюють в атмосфері взаємної підтримки. Мають можливість здобути професію кваліфікованої швачки. Для цього на підприємстві проводять навчання й створили відповідну матеріально-технічну базу для виробничої практики.
На даний момент у навчально-виробничому центрі працевлаштовані близько двадцяти жінок. Головним замовником колективу є французький бренд IKKS, з яким співпрацюють на умовах давальницької сировини.
В середньому соціально орієнтований навчально-виробничий центр у Полтаві випускає щомісяця до 4 тисяч одиниць якісної модної продукції.