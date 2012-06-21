Полтаву вперше відвідали представники Верховинської, що на Івано –Франківщині, громади. Гості з Карпат приїжджали для того, щоб ознайомити полтавців із звичаями і культурними традиціями гуцулів, започаткувати співробітництво між Полтавською та Івано-Франківською областями.
Присутній на заході голова комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності, народний депутат України Микола Княжицький розповів, що Верховинський район – найвисокогірніший в Україні. Там у XIX, на початку XX століття проживали й відпочивали Іван Франко, Михайло Грушевський, Леся Українка. Крім того, це театральна колиска України - у верховинському селі Криворівня виходець з Харкова Гнат Хоткевич заснував народний гуцульський театр, у якому головні ролі виконували Лесь Курбас, інші славетні актори. Подивитися на цей театр приїжджало багато відомих у ті часи митців з різних країн. До Полтави приїжджали нащадки акторів, які грали в театрі Хоткевича.
Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко та голова Верховинської райради Івано- Франківської області Іван Шкіндюк підписали партнерську угоду про співпрацю між регіонами. На Театральній площі в Полтаві відбулося театралізоване автентичне мистецьке свято, в якому взяли участь творчі колективи, майстри декоративно-вжиткового мистецтва зі столиці Гуцульщини – селища міського типу Верховини Івано – Франківської області.
У виставкових наметах-павільйонах продавали вироби декоративно-вжиткового мистецтва, вишивки, ткацтва, кушнірства, бісероплетіння, писанкарства. Працювали майстер-класи з виготовлення гуцульського одягу, верховинці вчили полтавців одягати гуцульську княгиню, танцювати «Гуцулку». У планах організаторів – створити тур вихідного дня «Верховина – Полтава, Полтава – Верховина».